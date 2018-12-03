Жертвы гололёда: за неделю десятки людей попали в больницу

На прошлой неделе десятки людей оказались на больничных койках из-за непогоды. В секции травматологии и ортопедии столичных больниц обратилось около 90 человек. По данным Департамента здравоохранения, этот показатель почти в два раза выше, чем на предыдущей неделе.

По данным метеорологов, на этой неделе морозы спадут, однако со среды ожидается дождь со снегом.

К концу недели увеличится количество осадков в северной части страны, пишет publika.md. В то же время воздух немного прогреется. На юге столбики термометра покажут +6 °C, на севере – до +4 °C, а в центре страны ожидается +5 °C. Положительные температуры сохранятся и в ночное время.