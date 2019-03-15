Жертв домашнего насилия призывают обращаться в полицию

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В течение 2017-2018 гг. полицейские выдали более шести тысяч защитных предписаний по просьбе жертв домашнего насилия. В 95% случаев пострадавшими были женщины.

Защитное предписание, применяемое полицией, является временной мерой защиты. Агрессора будут изымать из семьи на срок до десяти дней, чтобы не допустить повторение совершения актов насилия, передаёт ipn.md.

По имеющимся данным, две тысячи предписаний были выписаны в 2017 году, ещё четыре тысячи – в 2018. Большинство жалоб были зарегистрированы в Яловенах, Оргееве, Кагуле, Сороках и Бельцах. Эти статистические данные не обязательно указывают на то, что в данных районах наиболее часто встречаются случаи насилия в семье. Данные говорят о том, что жертвы понимают серьёзность происходящего и сообщают о нарушении в полицию.

Еженедельно один человек умирает от домашнего насилия, а суицидальное поведение наблюдается у 4-5 человек ежегодно. Ежедневно в полицию поступает более 60 уведомлений о насилии в семье. Случаи домашнего насилия связывают с низким уровнем образования и культуры, отсутствием занятости, бедностью, злоупотреблением алкоголем, а также наличием в обществе определённых стереотипов.