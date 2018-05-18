Женщины с ребёнком украли мобильный телефон из столичной больницы (ВИДЕО)

Полицейские столичного сектора Центр разыскивают двух женщин, которые появляются на размещённых ниже кадрах. Их подозревают в краже телефона марки «Samsung» стоимостью 5000 леев.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, инцидент произошёл 29 апреля в столичной больнице на улице Тестимициану. По факту кражи инициировано уголовное дело. Женщинам грозит штраф до 32500 леев, от 180 до 240 часов общественных работ или до 4 лет тюремного заключения.

Всех, кто узнал воровок на видео, просят сообщить об этом по телефонам: 079 544 932 или 112. Конфиденциальность данных гарантируется.

