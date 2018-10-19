Женщину, в чьей квартире произошел взрыв на Рышкановке, проводили в последний путь

Женщину, в чьей квартире произошел взрыв на Рышкановке, проводили в последний путь

32-летняя жительница столицы, в чьей квартире произошел взрыв на Рышкановке, была похоронена сегодня. Проститься с ней пришли десятки родных, друзей и соседей. 

Напомним, она скончалась через 10 дней после трагедии. У женщины были ожоги 40% тела. Ей сделали несколько операций, но не смогли спасти – она скончалась от остановки сердца.

Известно, что погибшая работала в салоне красоты и сама воспитывала 5-летнюю дочь, которая осталась сиротой. В злосчастный вечер девочка была у бабушки и дедушки.

Хозяйка квартиры стала пятой жертвой взрыва на Московском проспекте. Ранее в результате инцидента погибли еще 4 человека, включая ребенка, а 9 пострадали.

 

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