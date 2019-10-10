Женщину, протаранившую КПП в Приднестровье, признали невменяемой

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Женщина, которая 26 мая на своём автомобиле протаранила шлагбаум на погранично-пропускном пункте в Первомайске, признана невменяемой. Тогда из-за её действий пострадали два человека.

Как сообщает novostipmr.com, 25 мая 42-летняя уроженка Григориополя, проживающая в Одессе, въехала со стороны Украины на пограничный пункт в Первомайске, не остановилась по требованию пограничника, а умышленно совершила наезд на него. Военнослужащий получил телесные повреждения средней тяжести. Нарушительница с места происшествия скрылась, но позже была задержана. После составления административного материала женщину отпустили.

26 мая, возвращаясь обратно, женщина вновь пересекала границу Приднестровья. Не сбавляя скорость, она проехала тот же КПП, протаранив шлагбаум. От удара его отбросило в сторону модуля часового, где в тот момент находилась сотрудница пограничной службы. Военнослужащая получила сотрясение головного мозга.

Вскоре нарушительница была задержана. Поведение её казалось неадекватным, поэтому правоохранители вызвали скорую помощь, и женщину госпитализировали в психиатрическое отделение Слободзейской больницы.

На основании акта судебно-психиатрической экспертизы женщина признана невменяемой и в силу закона не может быть привлечена к уголовной ответственности. Однако учитывая тот факт, что её поведение представляет общественную опасность, уголовное дело передано в суд для применения принудительных мер медицинского характера – лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа, пишет источник.