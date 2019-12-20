Женщина замела следы кражи утюга с витрины, прихватив с собой табличку с описанием товара и подставку (ВИДЕО)

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Женщина украла утюг, а чтобы продавцы не заметили пропажу, прихватила с собой подставку и табличку с описанием товара. Войдя в азарт, она присвоила себе ещё и блендер. Однако воровка не учла, что в магазине установлены камеры видеонаблюдения, которые «поймали» все её незаконные действия.

По данным пресс-службы столичной полиции, следователи ИП сектора Рышкановка задержали 37-летнюю женщину, подозреваемую в краже из магазина бытовой техники, расположенном на бульваре Д. Кантемир. Представители магазина обратились в полицию 22 октября, сообщив, что с их витрин исчез блендер и утюг. Сумма ущерба составила 4 280 леев. На место происшествия прибыли оперативники, которые изъяли данные с камер видеонаблюдения. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

В ходе следственных мероприятий личность подозреваемой была установлена, она была задержана и доставлена в инспекторат полиции. В ходе допроса женщина признала свою вину и пообещала вернуть товары. Полицейские выяснили, что ранее она привлекалась к уголовной ответственности за подобные преступления и грабёж.

Если вина подозреваемой будет доказана, ей грозит штраф в размере до 67 500 леев, неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.