Женщина, заблокировавшая проезд пожарной машине, явилась с повинной: её оштрафовали

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Национальный инспекторат патрулирования идентифицировал и оштрафовал одного из водителей, который вчера заблокировал проезд экипажу ГИЧС на пересечении улиц М. Эминеску и Варлаам.

По данным пресс-службы НИП, речь идёт о 36-летней женщине, жительнице пригорода Кодру. Она сегодня явилась в офис бригады патрульной полиции, где признала свою вину. По факту умышленного блокирования транспортных коммуникаций был заполнен протокол, который предусматривает наложение штрафа в размере 1 500 леев.

НИП отмечает, что будут также оштрафованы другие водители, которые перекрыли проезд спецавтомобилю.

Напомним, что вчера экипаж пожарных, направлявшийся на вызов, несколько минут не мог проехать из-за безответственного водителя, который неудачно припарковал свою машину. Несколько неравнодушных граждан помогли пожарным вручную сдвинуть автомобиль, который перекрывал проезд.