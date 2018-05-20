Женщина вернула деньги за испорченный отдых в Египте

Семья из Кишинёва заплатила 22 500 леев за путёвки в самый востребованный в Африке курорт, однако из-за неправильного оформления документов одному из членов семьи так и не удалось загореть.

Прибыв в Международный аэропорт Кишинёва, у них запросили туристические визы, которая у одного из четырёх членов семьи была неправильно оформлена. У женщины имелось гражданство ещё одной страны, но ей в туристическом агентстве не разъяснили должным образом процедуру получения визы. В связи с этим, она так и не смогла отправиться на курорт, передаёт tv8.md. Остальные члены семьи отправились на море, тем не менее их совместный семейный отдых был изрядно подпорчен.

Пока родные женщины купались в море, она попыталась восстановить свои права потребителя, запросив в турагентстве вернуть деньги, потраченные на услугу, которой она так и не смогла воспользоваться. Но экономический агент отказался возвращать деньги, мотивируя это тем, что они дали потребителям всю необходимую информацию.

В конечном итоге семья обратилась в Агентство по защите прав потребителей, которое помогло семье восстановить свои права и разрешить проблему мирным путём. Туристическое агентство выплатило женщине компенсацию в размере 7 300 леев.