Женщина, утонувшая в святом источнике в Сахарне: в её убийстве подозревают родного сына

Женщина, утонувшая в святом источнике в Сахарне: в её убийстве подозревают родного сына

Женщина, найденная мёртвой в святом источнике у монастыря Сахарна, погибла от рук собственного сына. На её шее были обнаружены следы насильственной смерти.

Об этом для unimedia.info заявила сотрудник пресс-службы ИП Резина Ирина Бурдужан. На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что жертве был 61 год. Незадолго до трагедии женщину видели в компании с молодым человеком. Выяснилось, что это был её 28-летний сын, который позже скрылся с места происшествия на такси.

– Около 16:00 в полицию сообщили о том, что в Оргееве был замечен молодой человек, ведущий себя странным образом. Его доставили в местную психиатрическую больницу, – рассказала Ирина Бурдужан.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.

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