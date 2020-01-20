Женщина убила своего возлюбленного ударом кухонного ножа в пах

Женщина убила своего возлюбленного ударом кухонного ножа в пах

Убийство произошло в Рыбнице. О мужчине, который скончался в результате ножевого ранения, правоохранителям сообщили врачи скорой помощи.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В частном доме было обнаружено тело 44-летнего хозяина с ранением в области паха. У мужчины оказалась повреждена артерия, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Территориальным УСК возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержана 35-летняя сожительница погибшего. Ведётся следствие. Предполагаемое орудие преступления изъято и направлено на экспертизу.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md