Женщина скончалась в результате ДТП минувшей ночью: за рулем был ее сын без прав

Женщина скончалась в результате ДТП минувшей ночью: за рулем был ее сын без прав

Страшный инцидент произошел минувшей ночью в селе Бумбэта Унгенского района. В результате ДТП скончалась женщина. Кроме нее в машине находились еще 4 человека.  

Как рассказала порталу deschide.md пресс-секретарь Генерального инспектората полиции, за рулем автомобиля находился 19-летний молодой человек без прав. Рядом с ним сидела его 17-летняя девушка, а сзади – 42-летняя мама и еще двое молодых людей в возрасте 18 лет.

– Вблизи села Бумбэта, по направлению к городу Унгены, водитель не справился с управлением, машина съехала с трассы и несколько раз перевернулась. Мама водителя скончалась на месте, а 17-летняя девушка была доставлена в районную больницу. Водителям и двум другим пассажирам медицинская помощь не понадобилась, – отметила она. 

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

 

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