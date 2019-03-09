Женщина, найденная мёртвой в лесу Новых Анен, остаётся неопознанной

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Труп женщины, который был найден на этой неделе в лесу вблизи села Хырбовэц Новоаненского района, остаётся неидентифицированным. На вид погибшей было более 40 лет, а на её теле были найдены следы насильственной смерти.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Новых Анен Сильвии Ветку, по данному факту была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая может продлиться до 30 дней, пишет ipn.md. В зависимости от результатов исследования будут приняты меры уголовного преследования. У полиции на данный момент нет подозреваемых в убийстве.

Напомним, что труп женщины был найден в лесу случайным прохожим, который сообщил об этом в полицию. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.