Женщина, найденная мёртвой у дороги в Сынджерей, не была сбита: полиция объявила настоящую причину её смерти

По данным полиции, смерть женщины, найденной у дороги в Сынджерейском районе, наступила не в результате столкновения с автомобилем.

– После проведённой экспертизы было установлено, что женщина скончалась из-за проблем сердечно-сосудистой системы, а также цирроза. Она не была сбита автомобилем, – сообщила пресс-секретарь Инспектората полиции Сынжерей Лилия Харя, пишет tv8.md.

Напомним, что бездыханное тело 51-летней жительницы Бэнешт было найдено на республиканской трассе R-6, между сёлами Препелица и Михайловка Сынджерейского района. Труп нашёл водитель, который проезжал мимо и сообщил в полицию.

Инцидент произошел сегодня, 26 октября, около 8.00 утра. Первоначальной версией смерти женщины было ДТП.