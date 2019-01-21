Женщина из Новых Анен скончалась от осложнений от гриппа через несколько дней после того, как родила

Женщина из Новых Анен скончалась от осложнений от гриппа через несколько дней после того, как родила

34-летняя жительница Новых Анен скончалась в результате осложнений, вызванных сезонным гриппом. Ее в тяжелом состоянии доставили в Центр матери и ребенка, где она родила путем кесарева сечения 17 января. 

В результате родов состояние женщины ухудшилось, ее перевели в Республиканскую больницу. 19 января у пациентки упало давление. Врачи приняли решение подключить ее к искусственной вентиляции легких, однако через 20 минут у женщины остановилось сердце и она умерла. Новорожденный остался в Центре матери и ребенка, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Это первый случай смерти, спровоцированный гриппом, с начала этого года, и третий с начала холодного сезона, пишет tvn.md.

 

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