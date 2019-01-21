Женщина из Новых Анен скончалась от осложнений от гриппа через несколько дней после того, как родила

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34-летняя жительница Новых Анен скончалась в результате осложнений, вызванных сезонным гриппом. Ее в тяжелом состоянии доставили в Центр матери и ребенка, где она родила путем кесарева сечения 17 января.

В результате родов состояние женщины ухудшилось, ее перевели в Республиканскую больницу. 19 января у пациентки упало давление. Врачи приняли решение подключить ее к искусственной вентиляции легких, однако через 20 минут у женщины остановилось сердце и она умерла. Новорожденный остался в Центре матери и ребенка, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Это первый случай смерти, спровоцированный гриппом, с начала этого года, и третий с начала холодного сезона, пишет tvn.md.