Женщина из Криулян была избита и изнасилована собственным мужем

Ужасный инцидент, по информации полиции, произошел 27 августа в доме семьи.

41-летняя женщина обратилась в полицию на следующий день, рассказав, что супруг сначала применил к ней физическое насилие, а затем заставил заняться сексом, пишет publika.md.

У пары есть трое детей, из которых двое – несовершеннолетние. По информации правоохранительных органов, супруги находились в процессе развода, но по-прежнему проживали в одном доме. Соседи рассказали, что мужчина ранее работал за рубежом, а, вернувшись домой, стал часто ссориться с женой.

Мужчина был задержан на 72 часа, он частично признал свою вину. Если его вина будет доказана, он может быть лишен свободы на срок до 15 лет.