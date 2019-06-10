Женщина и трое её детей серьёзно пострадали в результате мощного взрыва из-за утечки газа в Сынжерей

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Трагедия произошла вчера вечером, 9 июня, в селе Пепень Сынжерейского района.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), на место происшествия прибыл экипаж спасателей и другие спасательные службы. Согласно предварительным данным, взрыв произошёл в результате утечки газа из газового баллона, который находился в пристройке площадью 40 квадратных метров. Взрывной волной были выбиты 2 окна, входная дверь и частично разрушен потолок.

В результате взрыва 32-летняя женщина и трое её детей 5, 6 и 7 лет, которые находились в помещении, получили ожоги на 15-30% поверхности тела. Пострадавшие были доставлены в Районную больницу Сынжерей в тяжёлом, но стабильном состоянии. После взрыва пожар не вспыхнул.

Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства инцидента. ГИЧС предупреждает жителей страны об опасности использования газовых баллонов. Пожарные призывают граждан не использовать неавторизованные установки во избежание чрезвычайных ситуаций.