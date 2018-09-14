Жена инженера, скончавшегося на аэродроме в Хорешть, умерла, узнав о случившемся (ВИДЕО)

Жена инженера, скончавшегося на аэродроме в Хорешть, умерла, узнав о случившемся (ВИДЕО)

Двойная трагедия в Яловенском районе: супруга погибшего ушла вслед за ним. У женщины были проблемы с сердцем, и оно не выдержало такого шока.

Трагический инцидент произошел накануне днем на аэродроме в Хорештах. Технический инженер, который проводил работы на воздушном судне модели Becas X-32-912 компании Diplomat Air, должен был провести техническую проверку самолета после ремонта.

Но, заведя мотор, он тронулся с места и врезался в другое судно, которое стояло на аэродроме. В результате удара инженер скончался. Погибшему было 60 лет и он был официально оформлен.

Инспекция труда расследует все обстоятельства этой трагедии.

 

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