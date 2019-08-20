“Желтый код”: простые правила поведения в жару

В ближайшие дни на всей территории Молдовы установится жаркая погода. В связи с этим специалисты решили напомнить гражданам простые правила поведения в жару:

– ограничить пребывание на улице в самые жаркие часы – с 11:00 до 17:00;

– временно снизить физические нагрузки или перенести их на раннее утро или поздний вечер;

– выходя на улицу, надевать светлую лёгкую одежду из натуральных тканей. Желательно, чтобы ворот одежды был не тугим. На улице обязательно пользоваться головным убором (летняя шляпа, панама, платок и т.п.), солнцезащитными очками, зонтиками;

– употреблять не менее 1,5 л жидкости в сутки: чая, минеральной воды, морса, компотов из ягод и фруктов, соков, кисломолочной продукции с низким содержанием жира. Старайтесь не утолять жажду с помощью газированных напитков;

– избегать употребления алкогольных, а также энергетических напитков;

– отдавать предпочтение легкоусвояемым продуктам питания – овощам и фруктам;

– принимать прохладный душ. Но если эта процедура не является для вас привычной, то лучше чаще ополаскивать водой руки и лицо;

– ни в коем случае не оставляйте детей (даже если они устали или заснули), а также своих питомцев в запертых автомобилях;

– если вы отдыхаете на пляже или просто у реки в жаркую погоду, помните о том, что температура воздуха на солнце может достигать +50 градусов и выше. В то же время температура воды существенно ниже (от +22 до +26 градусов);

– если после длительного нахождения на берегу вы внезапно нырнёте в воду, то перепад температур может привести к спазму дыхания или к остановке сердца. Поэтому прежде чем купаться, надо смочить водой грудь, спину, голову. Особенно важно придерживаться подобных советов людям пожилого возраста.