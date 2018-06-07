Желтый код пожароопасности в Молдове продлён

Государственная гидрометеорологическая служба продлила сегодня желтый код чрезвычайной пожарной опасности и оставила в силе ранее объявленный до 11 июня желтый код гидрологической засухи.

Так, согласно данным метеорологов, до 13 июня по всей территории страны сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий, пишет moldpres.md.

В связи с гидрологической засухой министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды призвало население и в частности экономических агентов рационально использовать водные ресурсы.

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям также предупредил население о необходимости соблюдения противопожарной безопасности. Пожарные просят население не сжигать сухую растительность и бытовые отходы, избегать использования открытого огня. В то же время спасатели отметили, что в случае возникновения пожара, даже незначительного, срочно позвонить в Службу 112, поскольку в условиях низкой влажности огонь может быстро распространяться.

Если в лесах или прилегающих территориях будут замечены необычные ситуации, специалисты Агентства “Moldsilva” просят позвонить на горячую линию 022 211 311.