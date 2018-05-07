Желтый код опасности пожаров в Молдове продлен еще на неделю

Желтый код опасности пожаров в Молдове продлен еще на неделю

Он будет действовать до 14 мая.

Как сообщает Государственная гидрометеорологическая служба, до этого дня на большей части территории страны будет сохраняться повышенный уровень опасности пожаров (5 степень) природного характера и возгорания лесополос, а также сельскохозяйственных культур.

В данной связи рекомендуется избегать использования открытого огня вблизи жилищ, пристроек к домам и зернохранилищ, на открытых площадках, покрытых сухой растительностью, тем более, если они расположены рядом с лесами, и на других опасных участках.

 

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