“Желтый код” метеоопасности в связи с гидрологической засухой продлен до 12 сентября

“Желтый код” метеоопасности в связи с гидрологической засухой продлен до 12 сентября

Государственная гидрометеорологическая служба продлила до 12 сентября “желтый код” метеоопасности в связи с гидрологической засухой. Кроме этого, до 11 сентября на всей территории страны действует “желтый код” в связи с повышенной пожарной опасностью (V класс) природного характера для лесных полос и сельскохозяйственных культур.

В связи с засухой в стране Главный инспекторат по чрезвычайным ситуациям призывает соблюдать правила пожарной безопасности: не поджигать сухую растительность и бытовые отходы, не разводить костры и не поджигать стерню. В случае пожаров, даже незначительных, необходимо звонить по номеру 112, передаёт moldpres.md.

В то же время если вблизи лесов или прилегающих территорий будут наблюдаться необычные ситуации, специалисты агентства «Moldsilva» просят население звонить на горячую линию 022 211 311.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md