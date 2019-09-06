“Желтый код” метеоопасности в связи с гидрологической засухой продлен до 12 сентября

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Государственная гидрометеорологическая служба продлила до 12 сентября “желтый код” метеоопасности в связи с гидрологической засухой. Кроме этого, до 11 сентября на всей территории страны действует “желтый код” в связи с повышенной пожарной опасностью (V класс) природного характера для лесных полос и сельскохозяйственных культур.

В связи с засухой в стране Главный инспекторат по чрезвычайным ситуациям призывает соблюдать правила пожарной безопасности: не поджигать сухую растительность и бытовые отходы, не разводить костры и не поджигать стерню. В случае пожаров, даже незначительных, необходимо звонить по номеру 112, передаёт moldpres.md.

В то же время если вблизи лесов или прилегающих территорий будут наблюдаться необычные ситуации, специалисты агентства «Moldsilva» просят население звонить на горячую линию 022 211 311.