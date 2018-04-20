Железобетонные столбики и силос стали “добычей” предприимчивых воров в Приднестровье

Участковые инспекторы установили причастность трёх граждан к совершению двух хищений.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, злоумышленники – братья 22 и 27 лет из села Слобода-Рашково и 27-летний житель села Катериновка – ранее уже были судимы за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

42-летний предприниматель, обратившийся в милицию, рассказал, что в течение недели с территории принадлежащего ему фермерского хозяйства неизвестные украли 48 железобетонных столбиков. Сообщники были задержаны по горячим следам. Украденное имущество они перевезли на телеге и продали горожанке за бесценок. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу.

В ходе дальнейшей работы сотрудникам милиции стал известен ещё один эпизод преступной деятельности подозреваемых. Так, они пробрались на территорию КФХ «Бурец», откуда вынесли 10 мешков силоса. Украденное скормили лошадям жителя города Каменка, у которого работали по найму.

По обоим фактам краж проводятся проверки, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.