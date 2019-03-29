Железнодорожная диорама вновь открыла свои двери для посетителей (ВИДЕО)

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Три месяца назад железнодорожная диорама была закрыта, а сегодня, 29 марта, она вновь откроет свои двери посетителям. Теперь выставка расположена в здании железнодорожного вокзала в Кишинёве.

Выставка миниатюрных поездов возобновит деятельность сегодня в 16.00. Общая площадь диорамы составляет 70 квадратных метров. Она спроектирована и изготовлена в нашей стране людьми, которые безумно влюблены в моделирование железной дороги. В её создание было вложено много сил и терпения.

– Приглашаем в наш красивый мир! Приходите вместе с дорогими людьми, чтобы получить незабываемые эмоции и прекрасно провести время, – призывают организаторы выставки.

С 30 марта диорама будет открыта со среды по воскресенье с 11.00 до 20.00. Понедельник и вторник – выходные дни. Стоимость билета составляет 60 леев. Вход бесплатный для детей до 4 лет.

Стоит отметить, что над созданием диорамы на протяжении нескольких лет работали 7 человек. Выставка включает в себя старые замки и лесопилку, шахту и охотничьи домики, пивоварню и маленькие деревушки с местными жителями и их домашней утварью. Кроме этого, на диораме можно найти мосты, пещеры и озеро. А рядом возведён целый город: дома, церковь, школа. В помещении, где расположена диорама, есть программа освещения, согласно которой в установленное время можно наблюдать за закатом и восходом солнца.