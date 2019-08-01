Железная леди гагаузского народа

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О высокой оценке жителями автономии деятельности башкана

19 июля Ирина Влах во второй раз вступила в должность башкана Гагаузии. Церемония инаугурации главы гагаузской автономии, проходившая на центральной площади Комрата, уже вошла в историю Молдовы. Как политическое событие, проходившее без пафоса, официоза и при этом наполненное живыми эмоциями, теплотой и сердечностью.

Кумир избирателей

В этот день мы впервые за долгое время испытали гордость за своё правительство, которое независимо от политических взглядов полным составом приехало в столицу Гагаузии Комрат, чтобы поздравить башкана и гагаузский народ. Восхитились женщиной, которая за четыре года сделала для своего региона столько, сколько не удалось её предшественникам за десятилетия.

Место проведения церемонии и сцена на центральной площади были оформлены в сине-голубых тонах, соответствующих цветам гагаузского флага. На фоне зелёного парка и золотых куполов комратского собора всё это смотрелось не только нарядно, но и символично. Для почётных гостей – а это не только члены правительства и представители дипкорпуса, но и руководители местных хозяйств, фермеры, медики, педагоги – организаторы поставили ряды кресел. Основная публика, тысячи жителей автономии, заполнили всю площадь. Церемония каждому была видна во всех деталях. Два огромных экрана, установленных по обе стороны сцены, отражали происходящее.

Официальное вступление в должность башкана Гагаузии Ирины Влах проходило в рамках специального заседания Народного собрания Гагаузии. Председатель ЦИК Иван Комур огласил результаты выборов башкана от 30 июня. Затем председатель административной коллегии Апелляционной палаты Комрата Дмитрий Фуженко зачитал решение судебной инстанции о признании мандата вновь избранного башкана. Глава ЦИК объявил выборы законными, и на сцену для принесения присяги и обращения пригласили Ирину Влах.

Она в белоснежном костюме шла по голубой ковровой дорожке к сцене и по ходу движения пожимала руки сотням своих избирателей. Женщины, мужчины, дети махали ей флажками, улыбались, приветствовали восторженными возгласами, фотографировали её и делали селфи. Это было так трогательно!

И вот башкан Гагаузии поднимается на сцену и произносит текст государственной присяги. Глядя на Ирину Влах, такую хрупкую и в то же время такую сильную, которая прижимала правую руку к сердцу и произносила слова клятвы, мало у кого не перехватывало в те мгновения дыхание.

В инаугурационной речи глава автономии озвучила приоритеты своего второго срока правления: возвращать домой земляков, работающих за рубежом, реализовывать инфраструктурные проекты, поднимать доходы населения, внедрять новые и продолжать действующие социальные программы. И назвала самые амбициозные свои программы: построить аэропорт в Чадыр-Лунге и электростанцию в Вулканештах.

«Мы будем делать всё возможное, чтобы изменить несовершенные, касающиеся Гагаузии законы, которые находятся в парламенте. У Ирины Фёдоровны появился шанс сделать жить гагаузов ещё лучше».

Вся молдавская власть

Вновь избранного лидера региона поздравили многочисленные гости.

– Мы будем делать всё возможное, чтобы изменить несовершенные, касающиеся Гагаузии законы, которые находятся в парламенте. У Ирины Фёдоровны появился шанс сделать жизнь гагаузов ещё лучше, – сказал президент Молдовы Игорь Додон, заверив, что власти автономии могут рассчитывать на полную поддержку высшего руководства республики.

Председатель парламента Зинаида Гречаный высоко оценила деятельность Ирины Влах, сумевшей внедрить многие социальные проекты и привлечь в автономию инвестиции.

Поздравления премьер-министра Майи Санду, для которой это было первое публичное выступление в автономии, публика ждала особенно. Многие гадали, на каком языке гостья произнесёт свою речь. Выяснилось, что премьер прекрасно говорит на русском. Ещё больше всем пришлось по душе то, о чём она говорила: о поддержке программ по развитию гагаузского языка и о том, что у правительства есть понимание вопросов, касающихся статуса и полномочий региона. Гостья пообещала, что Кишинёв и Комрат вместе создадут чёткие правила и будут им следовать.

С добрыми напутствиями выступил митрополит Кишинёвский и всея Молдовы Владимир, а также зарубежные гости – заместитель председателя Госдумы России Ольга Епифанова, председатель комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачёв, посол Турции в Молдове Гюрол Сёкменсюер.

Финальной нотой церемонии инаугурации башкана Гагаузии стало общее исполнение старинной народной песни «Оглан» («Пастух»), которая давно является визитной карточкой гагаузов. А выступление на праздничном концерте нашей землячки Софии Ротару, редкой гостьи Молдовы, и праздничный салют завершили этот незабываемый вечер в Комрате…

Мнение эксперта

Ещё бы полномочия!

Иван Бургуджи, председатель общественного объединения Народное движение «Гагауз Халкы»:

– За последние четыре года имидж Гагаузии сильно изменился. В сёлах и городах юга республики стали открываться рабочие места и производства. Не так много, как хотелось бы, но жители автономии уже почувствовали положительные перемены. Поэтому 30 июня на выборах башкана Гагаузии за Ирину Влах отдали свои голоса 49 742 избирателя, и она победила с результатом в 91,93%. Какой ещё политик в республике имеет такой мандат доверия своих избирателей?!

Надеемся, что нынешнее руководство Молдовы, которое впервые в полном составе присутствовало на инаугурации башкана автономии, будет активно сотрудничать с руководством автономии. Во благо укрепления и процветания Республики Молдова.

Мнение

Политика процветания

Анна Братунова, муниципальный советник Комрата, глава социальной комиссии, председатель Совета старейшин, начальник отдела кадров комратской больницы:

– Шесть мужчин стояли у руля нашей автономии, Ирина Влах – первая женщина-руководитель Гагаузии. С её приходом сразу стало заметно присутствие женщины во власти. За четыре года привели в порядок 48 школ, 12 домов культуры, построили пять новых детских садов. Здравоохранение АТО получило подпитку в виде 175 млн леев. В нашей районной больнице турецкое агентство Tika построило лечебно-диагностический корпус, оснастив его первоклассным медицинским оборудованием. А в Чадыр-Лунге при поддержке Азербайджана вот-вот откроется Дом творчества. Там же на деньги пригорода Анкары построен Дом престарелых для одиноких жителей района. Так радует, что наша Гагаузия оживает и развивается!

Комментарий

Источник доверия

Мария Манастырлы, жительница с. Гайдары Чадыр-Лунгского района:

– Есть в нашем селе особое место – колодец с водой, вкус которой трудно забыть. Наверное, поэтому люди назвали его источником Божьей Матери. Много лет ни у кого не находилось свободных денег, чтобы обустроить это место. Гайдаровцы обратились за помощью к Ирине Фёдоровне, тогда депутату парламента. Влах помогла деньгами, и мы привели в порядок любимый источник. С тех пор он превратился для нас в своеобразную церковь под открытым небом, украшенную цветами и иконами. Гайдаровцы приходят туда в непростые моменты своей жизни: перед свадьбой, когда рождаются дети или близкие уходят на небеса.

Лыко в строку

Спасённая конеферма

Коневод в пятом поколении, директор Чадыр-Лунгского ГП «АТ-Пролин» Константин Келеш – личность авторитетная. Созданная им ферма по выращиванию рысаков орловской породы – единственная в Молдове, ещё в 1992 году получила статус племенного хозяйства. И удерживает его почти три десятилетия!

А в 2013 году правительство Лянкэ выставило предприятие, находившееся в подчинении Минсельхоза, на продажу. И тогда четыре депутата из Гагаузии, в том числе и Ирина Влах, обратились к премьеру с просьбой не включать «АТ-Пролин» в список на торги. А через два года ферму перестали финансировать, и за полгода она не получила на содержание лошадей ни бануца. Спасла положение Ирина Влах. По предложению башкана Исполком Гагаузии, опираясь на решение НСГ, добился перевода фермы с баланса центральных властей в собственность автономии.

Татьяна СОЛОВЬЁВА