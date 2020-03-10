«Железная дорога Молдовы» запустила антикоррупционную линию, по которой можно сообщать о нарушениях

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Сегодня, 10 марта, «Железная дорога Молдовы» запустила антикоррупционную линию, по которой сотрудники госпредприятия и граждане смогут сообщать о случаях коррупции или извлечения выгоды из влияния.

По данным пресс-службы ЖДМ, линия «Антикоррупция» была создана для более эффективной работы с гражданами и гражданским обществом, для предотвращения случаев злоупотребления служебным положением, для борьбы с коррупцией, кражами и другими видами мошенничества. Граждане могут звонить с 08.00 до 17.00 с понедельника по пятницу по телефонам (+ 373-22) -833-338, 069-555-655 (Viber, WhatsApp) или присылать письма на адрес электронной почты anticoruptie@railway.md.

Вся полученная информация будет конфиденциальной. Адреса, в которых будут указаны координаты заявителей, будут официально проверяться в порядке, установленном законодательством Республики Молдова.