Железная дорога Молдовы: убытки за прошлый год составили более 70 млн леев

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Несмотря на то, что на предприятии объявили о выплате задолженности по зарплате и её увеличении, “Железная дорога Молдовы” по-прежнему находится в сложной финансовой ситуации. В прошлом году компания зарегистрировала убытки на сумму более 73 млн леев.

В 2018 году выручка от продаж билетов ЖДМ сократилась до 937 млн леев. Это на 5% меньше, чем в 2017 году, пишет realitatea.md со ссылкой на mold-street.com.

Таким образом, после получения прибыли в 7,14 млн леев в 2017 году, в 2018 году компания зафиксировала убытки, превышающие 73 млн леев. Основным фактором, повлиявшим на снижение доходов, эксперты назвали сниженный объём грузовых и пассажирских перевозок.