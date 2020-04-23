«Железная дорога Молдовы» приостанавливает грузоперевозки

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Из-за значительного снижения объема транзитных, экспортных, импортных и местных перевозок грузов, с целью накопления достаточного количества грузов на станциях погрузки и входных станциях Дороги, принято решение временно, на период с 8.00 23 апреля 2020 года до 8.00 27 апреля 2020 года, приостановить движение грузовых поездов. Об этом говорится в сообщении для прессы ГП «Железная дорога Молдовы».

– Рассчитываем, что к 27 апреля с.г. на грузовых станциях Дороги произойдет накопление необходимого количества вагонов для формирования поездов и возобновления их нормального движения. Подчеркиваем, что данная мера носит исключительно временный характер, – отмечается в релизе.

В то же время подчеркивается, что все заявки экономических агентов Республики Молдова по погрузке и выгрузке вагонов обеспечиваются в обычном режиме. Впредь движение поездов будет осуществляться исходя из реальных объемов работы.

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