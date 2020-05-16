Желание выпить толкнуло на грабёж: в Дубоссарах задержали квартирного вора

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15 мая в милицию обратилась 36-летняя жительница Дубоссар. Женщина пояснила, что накануне вечером неизвестный мужчина зашёл в квартиру её отца и похитил телевизор. Пенсионер попытался остановить грабителя и получил удар кулаком.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, пишет mvdpmr.org. Им оказался ранее судимый 35-летний житель города. Свои действия задержанный объяснил тем, что нужны были деньги на покупку алкоголя. Украденный телевизор он продал за две бутылки спиртного.

Похищенное имущество изъято, подозреваемый задержан. Обстоятельства инцидента выясняются.

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