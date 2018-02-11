Желающие сдать бакалаврские экзамены экстерном должны поспешить

Заявление на этот счет необходимо подать до 15 февраля.

Папка с необходимыми документами представляется в Министерство образования, культуры и исследований, площадь Великого национального собрания, 1 (почтовый ящик министерства, вход в Дом правительства с улицы Бэнулеску Бодони) или отправляется по почте в Национальное агентство по учебной программе и оценке, образованию, культуре и исследованиям, площадь Великого национального собрания 1, Кишинев, пишет tv8.md.

В заявке должны быть указаны: профиль, язык обучения, изученный иностранный язык, экзамен по запросу. К заявлению прикрепляется копия свидетельства об общем среднем образовании и подтверждение от учебного заведения, выдавшего документ, копия удостоверения личности. Документы подаются в сроки, установленные Национальным агентством по учебной программе и оценке.

К сдаче бакалавра экстерном допускаются лица, достигшие 19-летнего возраста и являющиеся выпускниками общеобразовательной школы, выпускники профессионального училища с длительностью обучения 3 года, лица, обучавшиеся по крайней мере 2 года в лицее, с завершенным статусом (10-11 класс), выпускники колледжей и студенты высших учебных заведений, которые были допущены к учебе на основании свидетельства об общем образовании.