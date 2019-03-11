Желающие подать декларацию о доходах в электронном виде могут обратиться за консультацией в колл-центр

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Налогоплательщики, которые занимаются предпринимательской деятельностью и должны подать декларацию о подоходном налоге до 25 марта, могут обратиться к операторам колл-центра при Центре информационных технологий в области финансов (ЦИТФ) за консультацией и технической поддержкой относительно подачи декларации и/или отчёта в Государственную налоговую службу в электронном виде.

В пресс-релизе учреждения, отмечается, что декларацию о доходах обязаны подавать в электронном виде субъекты, зарегистрированные в качестве плательщиков НДС, осуществляющие профессиональную деятельность в секторе юстиции, резиденты парков информационных технологий, а также налогоплательщики, в штате которых имеются пять и более сотрудников, пишет ipn.md.

Вышеуказанные налогоплательщики могут представить декларацию и/или отчёт о подоходном налоге посредством службы „Электронная декларация”, воспользовавшись электронной подписью. Юридические лица получают доступ к данной услуге на основании Соглашения о подключении к электронным налоговым услугам, заключаемого с одним из Центров подключения ЦИТФ, а физические лица, обладающие электронной подписью, получают автоматический доступ к услуге „Электронная декларация” после аутентификации на портале www.servicii.fisc.md через систему аутентификации MPass и принятия условий использования сайта www.servicii.fisc.md.

В случаях, когда налогоплательщики не имеют доступа к услуге „Электронная декларация” или имеют проблемы с доступом к этой услуге, они могут позвонить в колл-центр ЦИТФ по телефону: 080001525, где они смогут узнать технические аспекты, связанные с использованием Автоматизированной информационной системы (АИС) „Электронная декларация”.

Колл-центр ЦИТФ работает ежедневно, с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00. Звонки бесплатны и могут быть сделаны с любого мобильного или стационарного телефона. За первые два месяца этого года операторы колл-центра приняли и ответили на более чем 48,9 тысячи телефонных звонков.