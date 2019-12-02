ЖДМ: Билеты на поезд Москва – Кишинев – Москва будут продаваться по скидкам

ЖДМ: Билеты на поезд Москва – Кишинев – Москва будут продаваться по скидкам

Лица, путешествующие на поезде Москва – Кишинёв – Москва, получат скидки при покупке билетов. Об этом заявили сегодня, 2 декабря, представители Железной дороги Молдовы.

По данным ЖДМ, скидки составят 20% в случае покупки билетов за 45-41 день до отправки поезда. Пассажиры, которые приобрели билеты за 18-40 дней до отправки поезда получат скидки до 10%. Скидки будут применяться к разделенным вагонам, начиная с 9 января 2020 года до 20 декабря 2020 года, передаёт moldpres.md.

В то же время, к тарифу билета на территории Республики Молдова и на территории Российской Федерации в разделенных вагонах ФПК (Федеральной пассажирской компании) будет применяться надбавка в размере 5%, если билеты будут приобретены за 17 дней или меньше до отправки поезда.

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