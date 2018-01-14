Жажда вечной молодости. Причина смерти звезд – лечение стволовыми клетками?

Смерть Дмитрия Хворостовского всколыхнула острую тему – лечение стволовыми клетками.

Как объяснить, что великий певец, очень красивый, спортивный и здоровый человек, сгорел от рака, дожив только до 55 лет? И почему ему не смогли помочь врачи самых лучших клиник?

Появилась информация, что свою негативную роль сыграло лечение эмбриональными стволовыми клетками. В Интернете обсуждают, что Хворостовский мог прибегнуть к помощи такой терапии.

Преследуют ли кумиров последствия «инъекций молодости»?

Удивительно, но след такого лечения прослеживается и во многих других трагических смертях известных актёров – Любови Полищук в 2006 г., Александра Абдулова в 2008-м, Олега Янковского в 2009-м, Анны Самохиной в 2010-м,Жанны Фриске в 2015-м. Список можно продолжать, в нём есть спортсмены, политики и другие публичные люди. Все они были успешными, красивыми, далеко не старыми. А если кто и был в возрасте, то незадолго до своей кончины будто расцветал, молодел. И вдруг появлялся рак или ещё какая-то необъяснимая и странная болезнь, становившаяся причиной смерти.

Что это – побочные эффекты лечения стволовыми клетками или мы просто впадаем в конспирологию? Ясно, что есть понятие врачебной тайны и доктора будут молчать. Могли бы всё рассказать близкие и родственники. Но все годы, прошедшие после смерти многих актёров, они тоже молчат. Значит, мы не можем быть на 100% уверены, что всё дело в омолаживающих клетках, пока никто не раскрыл нам эту информацию.

Однако несколько лет назад произошла утечка информации о том, что причина многих смертей реально связана с терапией эмбриональными стволовыми клетками. И более того, во многих случаях всё это касается одной конкретной клиники.

Об этом рассказала медсестра, работающая в этой клинике. Похоже, что она была так потрясена чередой актёрских смертей, что нарушила профессиональную тайну. В этой столичной клинике успешно, как ему казалось, лечился Александр Абдулов. Потом он сагитировал на это своего друга Олега Янковского. У того тоже вначале всё было замечательно, он вроде бы обрёл вторую молодость. Для него это было, наверно, ещё более удивительным, ведь он был старше Абдулова на 9 лет. Анализы и исследования показывали, что оба актёра реально стали моложе. Наверняка замечали это и окружающие. Говорят, что знаменитые актёры даже советовали своим коллегам по театру тоже полечиться в этой клинике.

Проклятые вопросы

Почему нам не кажется странным, что народные любимцы могли лечиться таким экзотическим способом? Ведь его эффективность и без­опасность под большим вопросом. С этической точки зрения он тоже скомпрометирован многими скандалами вокруг забора эмбриональных стволовых клеток от абортивного материала. Сегодня есть способы получать стволовые клетки и без абортов, из собственных клеток больного. Но не очень верится, что этим сложным методом пользуются в клиниках вроде той, где лечились актёры.

«На самом деле ничего странного в выборе подобных методов лечения и клиник нашими актёрами и публичными людьми нет, – считает психолог Юлия Гуревич. – Эти люди – элита, сливки общества, и для них нужны элитные способы лечения. Модные, дорогие, а не банальная терапия за «три копейки». Это нормально, так функционирует общество. Естественно, увидев улучшение в состоянии здоровья, другие коллеги по цеху тоже охотно соглашались на такое же лечение. Почему они не думали о возможных последствиях? Чтобы разобраться в этом, нужно иметь специальное образование и склонность к анализу. Это очень сложные вопросы. Поговорите с медиками, и вы поймёте, что даже у них нет единого мнения о безопасности лечения стволовыми клетками».

В то же время есть немало артистов, которым небезосновательно приписывают лечение стволовыми клетками и которым это пошло только на пользу. В числе таких счастливчиков называют Софию Ротару, Валерия Леонтьева, Льва Лещенко, Александра Буйнова и некоторых других (скажем честно, их внешний вид никак не противоречит тому, что они лечились стволовыми клетками). Как же всё это объяснить? Почему стволовые клетки одних лечат, а других калечат? На самом деле в медицине таких случаев много, и они даже имеют объяснение (см. Кстати). Беда только в том, что медики пока ещё сами не научились понимать, кому подобная терапия впрок, а кому – нет.

Кстати

Могут ли стволовые клетки вызывать рак?

Эта тема активно обсуждается в научной прессе, но практически не выходит за её пределы. Последнее исследование на эту тему опубликовано на днях в известном журнале «Стволовые клетки и трансляционная медицина» (STEM CELLS Translational Medicine). Название статьи говорящее: «Раковые клетки, раковые стволовые клетки и мезенхимальные стволовые клетки: их влияние на развитие рака». Последний тип клеток (МСК), как оказывается, обладает противоположными свойствами. В одних случаях эти клетки препятствуют развитию рака, в других – способствуют: МСК может перерождаться в так называемую раковую стволовую клетку, которая даёт начало развитию опухоли. Более того, она обычно бывает самой злокачественной и живучей. Последнее свойство – одно из главных для стволовых клеток. И в этом они очень похожи на раковые клетки.

Как поведут себя МСК – вызовут рак или нет? Это зависит от очень многих условий, и их-то и пытаются разобрать авторы статьи. Пока в этих вопросах много неясного. Именно поэтому лечение стволовыми клетками порой можно сравнить с развилкой на дороге: направо пойдёшь – вылечишься, налево пойдёшь… Необходимы дальнейшие научные исследования, чтобы уметь управлять процессом лечения.