Жажда странствий

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О том, как жители нашей страны открывают новые горизонты

С каждым годом всё больше наших сограждан отправляются в путешествия в различные страны и континенты, отказываясь от каникул на диване.

По данным Национального бюро статистики, за девять месяцев минувшего года турагентства и туроператоры оказали услуги около 320 тыс. жителей страны. А это на 15 с лишним процентов больше, чем за такой же период 2018 года. Пополнение рядов отечественных пилигримов произошло за счёт выездного туризма – их число выросло за год почти на 16%.

Но в статистику не попадают странники, которые отправляются на поиски красивейших мест планеты самостоятельно. И таких экстремалов в Молдове становится всё больше.

Увидеть Париж и…

О молдавских женщинах, путешествующих по миру в одиночку, мы не слышали, пока наша соотечественница Наталья Чобану не открыла в этом направлении новую страницу. Женщина вот уже 20 лет как живёт во Франции.

Первое рискованное путешествие она совершила в 1999 году, когда в 19 лет без визы отправилась из родного села Лопатник Единецкого района во Францию. Там недавняя выпускница лицея решила заработать денег на учёбу. Добиралась поездом, автобусом и даже пешком. На шестой день пути она прибыла в Париж. Благо в этом городе жили односельчане Натальи, оповещённые о её приезде заранее. Они помогли девушке с жильём и с работой. Так началась её жизнь во Франции. Со временем Наталье удалось узаконить своё пребывание в стране, получить гражданство и постоянную работу.

Она не один год проработала в неврологической больнице, в которой проходят реабилитацию пациенты после инсульта и других недугов, в том числе и страдающие болезнью Паркинсона.

Но однажды Наталья Чобану задумалась о смысле своей жизни и пришла к выводу, что она слишком сера и уныла, поэтому настало время осуществить свою давнюю мечту – увидеть мир. Она продала машину и все свои вещи, зимой прошлого года купила билет до Буэнос-Айреса.

За 2019 год Наталья Чобану побывала в десятках стран: в Японии, Корее, Китае, Индии, Таиланде, Лаосе, Камбодже, Индонезии, Монголии, Иране, Канаде, Бразилии и в других. В её планах – отправиться в Африку.

Она колесит по миру, с искренним энтузиазмом интересуясь бытом и культурой разных народов. О своих приключениях женщина рассказывает в блоге, который собрал немалую аудиторию подписчиков. Таким образом сотрудница психоневрологической больницы постепенно осваивает новую для неё профессию гида – консультанта по далёким и экзотическим странам.

Чем больше в Молдове будет людей, которые ищут нестандартные решения, новые ресурсы и возможности в своей жизни, тем быстрее будут происходить желаемые изменения в менталитете населения страны.

За райским наслаждением

Для 30-летнего кишинёвца Раду Саламалича всё началось в детстве, когда он увидел по телевизору красочную рекламу шоколадного батончика – тропический остров с белыми пляжами, голубой водой и зелёными пальмами. Ролик изменил жизнь маленького Раду. В школе он полюбил географию и зачитывался книгами о путешествиях. Убедился, что живописные места – вроде того уголка, что показали по ТВ, – реально существуют, но туда трудно попасть. И мальчик дал себе слово, что найдёт свой остров.

Путь к нему оказался неблизким: учёба в лицее, в Экономической академии Молдовы, работа в винодельческой компании. И только четыре года назад Раду, наконец, отправился на поиски острова мечты. Он посещает уединённые тропические острова в океане, куда добираются немногие туристы. Острова Пхи-Пхи в Таиланде, Сиаргао и Корон на Филиппинах стали его первыми маршрутами. К 2020 году Раду посетил уже более полусотни экзотических островов.

– Самое дорогостоящее в путешествии – перелёты, но я стараюсь экономить по максимуму, покупая билеты с несколькими пересадками вместо прямого рейса, – делится Раду секретами бюджетного странствия. – Комфорта меньше, зато стоимость билета гораздо ниже. Жильё снимаю, находясь ещё дома. Бронирую одну ночёвку в хостеле, а потом ищу через местных жителей более дешёвые варианты для проживания. Иногда живу на пляже в палатке.

Пилигрим неплохо владеет английским языком, но, отправляясь в дорогу, старательно учит формулы вежливости на языке страны, куда держит путь. Открытость, коммуникабельность и несколько фраз на местном наречии помогают парню налаживать контакты и… развивать своё дело. Раду основал бизнес по импорту тропических сухофруктов из тех стран, которые посещает. Он ведёт блог о своих путешествиях, делится впечатлениями о поездках на экзотические острова, о местной еде и фруктах, которые там растут.

За кадром его безмятежных снимков и роликов о райских уголках планеты много труда и пота. Чтобы добраться до острова, который он увидел на карте в Google Maps, Саламаличу порой приходится совершать до десяти перелётов, а находясь на месте, рано вставать, чтобы добраться на скутере до острова и фотографировать окружающую красоту при самом удачном солнечном освещении. К примеру, за два месяца пребывания на Филиппинах он всего четыре дня нежился на пляже.

Но эту жизнь Раду не поменяет ни на какую другую.

Мнение Руснак

Им не страшен чёрный день

Есть мнение, что путешествовать – дорого, поэтому тратить деньги на поездки лучше потом, а сначала нужно копить на квартиру, машину, откладывать на чёрный день. Но некоторые молодые люди машут рукой на все обстоятельства и осуществляют свою мечту о путешествиях. И позволяют это себе не самые обеспеченные.

Среди моих молодых докторантов появилась прослойка фрилансеров (свободных работников), работающих из разных мест в интернете. Эти парни и девушки колесят по миру и делятся своими эмоциями в социальных сетях. Появлению в молдавском обществе ребят с такими интересами нужно только радоваться. Путешествовать никогда не поздно. Но есть важный момент, о котором мы не задумываемся. Когда человек начинает путешествовать в молодости, перемены приходятся очень кстати – есть ещё много времени, чтобы жить так, как он мечтал, как он хочет.

В наших исследованиях, где выборкой является население страны до 45 лет, заметно стремление граждан Молдовы индивидуализировать свою деятельность, своё увлечение, выявить собственные ресурсы, возможности. Ещё 20 лет назад в Молдове данных предпочтений мы не наблюдали, а сегодня людей с такими приоритетами становится всё больше. И наши граждане не просто путешествуют – в дальних странствиях они преодолевают труднодоступные горные вершины, переплывают проливы, опускаются в морские глубины и так далее. Они выставляют видео со своими крутыми приключениями в социальные сети, и эти ролики приносят им заслуженную популярность. Просто замечательно! Чем больше в Молдове будет людей, которые ищут нестандартные решения, новые ресурсы и возможности в своей жизни, тем быстрее будут происходить желаемые изменения в менталитете населения страны.

Светлана Руснак, доктор психологии, декан факультета психологии, образовательных наук и социальной работы ULIM

Комментарий

Клуб путешественников

Александр Бодягин, инженер:

– Впервые в другую страну я поехал лет шесть назад. Самое интересное, что раньше я не испытывал тяги к перемене мест, но, раз попробовав, уже не могу остановиться. Теперь дважды в год отправляюсь за границу осматривать замки, музеи, соборы. Вернувшись домой, начинаю планировать новый тур, подстраивать его под длинные праздники или отпуск. За шесть лет объездил почти всю Европу, кроме Скандинавии и Португалии. На пасхальные каникулы собираюсь отправиться на недельку в северную Италию и в Австрию.

Путешествую автобусом через турфирму. Захожу в салон и вижу, что половина пассажиров – знакомые лица. Все рады встрече и тому, что приятной компанией опять куда-то едем. Из постоянных участников поездок сложился своеобразный клуб путешественников. Сегодня в Молдове, несмотря на скромные зарплаты, путешествуют многие. Видимо, и потому что тарифы услуг турфирм рассчитаны на любой кошелёк – от самых бросовых цен до высоких. Даже за небольшие деньги можно съездить в Грецию, Турцию, Болгарию.

Моё новое увлечение укрепило старое. Я с седьмого класса фотографирую. Теперь из дальних странствий привожу немало интересных снимков. В больших фотовыставках пока не участвовал, но в кишинёвской библиотеке имени Ломоносова выставлялись мои работы. А недавно мою фотографию взяли на выставку в Барселону. Поездки изменили мою жизнь.

Татьяна СОЛОВЬЁВА