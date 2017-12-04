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Жасмин назвала причину, по которой с детьми покидает Россию

Жасмин назвала причину, по которой с детьми покидает Россию

Певица намерена провести праздники вместе с мужем.

Известная российская исполнительница заявила о том, что скучает по супругу, примару Оргеева Илану Шору, и намерена отпраздновать новогодние праздники вместе с семьей. Несмотря на плотный график, Жасмин планирует задержаться в Молдове на целый месяц, сообщает dni.ru.

— Там мы отметим Новый год, буду общаться с друзьями, ходить по гостям и получать удовольствие от нахождения рядом с мужем, — отметила певица.

Напомним, что российская исполнительница родила Илану Шору двоих детей: дочь Маргариту и сына Мирона. У нее также есть старший сын Михаил от первого брака.

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