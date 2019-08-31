Жара в Молдове: аграрии несут огромные убытки из-за засухи (ВИДЕО)

Жара в Молдове: аграрии несут огромные убытки из-за засухи (ВИДЕО)

Сильная жара всё никак не отступит. Из-за длительной засухи местные фермеры терпят убытки. Так, на севере страны, запасы воды в почве составляют лишь четверть от необходимых.

Если в прошлые годы из тонны пшеницы мы получали около 700-750 килограммов семян, то в этом году, в зависимости от сорта, эта цифра варьируется от 250 до 370 кг, – жалуются аграрии.

Многие жители сёл утверждают, что отсутствие осадков буквально оставило их без фруктов и овощей, пишет canal3.md. В этом году плохо уродились огурцы, кабачки, лук, картофель.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, в начале осени также ожидаются высокие температуры. В этой связи “жёлтый код” засухи продлён до 6 сентября.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md