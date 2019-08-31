Жара в Молдове: аграрии несут огромные убытки из-за засухи (ВИДЕО)

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Сильная жара всё никак не отступит. Из-за длительной засухи местные фермеры терпят убытки. Так, на севере страны, запасы воды в почве составляют лишь четверть от необходимых.

Если в прошлые годы из тонны пшеницы мы получали около 700-750 килограммов семян, то в этом году, в зависимости от сорта, эта цифра варьируется от 250 до 370 кг, – жалуются аграрии.

Многие жители сёл утверждают, что отсутствие осадков буквально оставило их без фруктов и овощей, пишет canal3.md. В этом году плохо уродились огурцы, кабачки, лук, картофель.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, в начале осени также ожидаются высокие температуры. В этой связи “жёлтый код” засухи продлён до 6 сентября.