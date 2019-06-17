Жара в Кишиневе: в столичных поликлиниках установили специальные посты с тонометрами, питьевой водой и лекарствами

Жара в Кишиневе: в столичных поликлиниках установили специальные посты с тонометрами, питьевой водой и лекарствами

В холлах центров семейных врачей в Кишиневе были установлены специальные посты для измерения давления. Они также оснащены питьевой водой и лекарствами на случай необходимости оказания первой медицинской помощи. 

Об этом говорилось сегодня на еженедельном заседании в примэрии муниципия Кишинев. Как рассказала врио начальника главного муниципального управления социальной защиты и здравоохранения Каролина Олару, с 10 по 14 июня в эти мобильные пункты в поликлиниках обратились уже 2368 человек. 65 из них помощь понадобилась вследствие установившейся на улице жары.

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