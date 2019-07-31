Жара продлится в Молдове до 1 августа, объявлена гидрологическая засуха

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Государственная гидрометеослужба продлила до четверга, 1 августа, «желтый код» метеоопасности в связи с жаркой погодой и до 5 августа – в связи с гидрологической засухой.

По прогнозам синоптиков, на большей части территории страны ожидается повышение максимальной температуры воздуха до 33°C. В связи с отсутствием осадков и высокими температурами воздуха на реках и водоемах Молдовы ожидается низкая водность. В этих условиях Гидрометслужба просит экономических агентов и физических лиц рационально использовать водные ресурсы, передаёт moldpres.md.

Главный инспекторат по чрезвычайным ситуациям призывает население соблюдать правила пожарной безопасности. Пожарные обратились к гражданам с просьбой не поджигать сухую растительность и бытовые отходы, а в случае возгораний, даже незначительных, обращаться в Службу 112. В случае если вы стали свидетелем подобной чрезвычайной ситуации в лесу или на прилегающих территориях, агентство «Moldsilva» просит сообщать об этом по номеру телефона горячей линии 022 211 311.

Стоит отметить, что жарка погода представляет угрозу здоровью хронических больных, особенно пациентов с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями, пожилых людей, беременных женщин и детей. Врачи рекомендуют не выходить на открытое солнце, надевать легкую одежду светлых тонов из натуральной ткани, обязательно носить головной убор и пить достаточное количество жидкости.