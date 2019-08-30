Жара не сдаёт позиций: “жёлтый код” продлён до 4 сентября

Жара не сдаёт позиций: “жёлтый код” продлён до 4 сентября

Жаркие деньки всё никак не хотят заканчиваться. По данным Государственной метеорологической службы, высокие температуры сохранятся и на следующей неделе.

Так, согласно прогнозам, сегодня на севере страны будет +31 °C. В южных районах температурные максимумы достигнут 33 градусов, пишет unimedia.info. Ночные температуры составят 13-14 градусов тепла.

На следующей неделе, во вторник и среду, на севере страны ожидаются кратковременные дожди. “Жёлтый код” из-за жары сохраняется до 4 сентября.

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