Жара не отступает: в Молдове объявлены сразу два желтых кода

Жара не отступает: в Молдове объявлены сразу два желтых кода

Метеорологи прогнозируют повышенную температуру воздуха на большей части территории страны. 

Так, в понедельник, 3 сентября, был объявлен очередной желтый код, действие которого продлится до вечера вторника. В это время максимальная температура воздуха в Молдове достигнет отметки +34°C.

В то же время до 5 сентября включительно будет действовать повышенная опасность пожаров (V степень) природного характера. Под угрозой находятся лесополосы и сельскохозяйственные культуры.

 

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