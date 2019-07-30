Жара не отступает: синоптики объявили на завтра “жёлтый код”

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Государственная гидрометеорологическая служба объявила на завтра, 31 июля, новое предупреждение в связи с жарким периодом. Hа большей части территории ожидается повышение максимальной температуры воздуха до 33°C.

Согласно прогнозу, на севере страны воздух прогреется до + 31 °C днём и до + 18 °C ночью. В центральных районах ожидается до +32 градусов в дневное время, а ночью – до +20 градусов. На юге страны синоптики прогнозируют +33 °C днём и +20 °C ночью.

С четверга, 1 августа, на севере страны ожидаются дожди, а в центральных районах и на юге осадки возможны в выходные дни.