Ж/Д вокзал Кишинёва остался без отопления из-за аварии: здание срочно подключают к централизованной системе

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Здание железнодорожного вокзала Кишинёва осталось в разгар зимы без отопления из-за серьёзной поломки газового котла. В связи с этим АО «Термоэлектрика» в срочном порядке подключает здание госпредприятия к централизованной системе теплоснабжения.

Как сообщает пресс-служба АО «Термоэлектрика» работы по установке индивидуального теплового пункта и подключению первичных тепловых систем будут проводиться 7 и 8 февраля. После этого администратор здания сможет регулировать температуру воздуха по мере необходимости, в здании также можно будет непрерывно пользоваться горячей водой, которую обеспечит централизованная система теплоснабжения (ЦСТ).

– Мы работаем в экстренном режиме и планируем, что максимум через 2 дня сможем подключить здание вокзала к теплоснабжению, чтобы сотрудники и пассажиры, ожидающие поезд, смогли как можно скорее находиться в комфорте, – отметил генеральный директор АО «Термоэлектрика» Вячеслав Ени.

Проект «Повышение эффективности ЦСТ», внедрённый Termoelectrica, предусматривает подключение государственных учреждений к централизованной системе отопления. В настоящее время, 75 объектов, принадлежащих государственным учреждениям, уже подключены к централизованному отоплению.