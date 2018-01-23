Землетрясение силой 7,7 баллов инсценировали в Молдове

В период с 23 по 24 января в рамках Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций МВД проходят учения под названием “Землетрясение-2018”.

Сотрудники ведомства отрабатывают сценарий, согласно которому Молдова пострадала в результате землетрясения силой 7,7 баллов с эпицентром в 84 километрах от Кагула. Число пострадавших, согласно этому же сценарию, составляет 2 тысячи человек, из которых 50 погибли, а еще 476 пропали без вести. Сценарий также предусматривает, что в результате происшествия были разрушены 150 зданий, а также 304 жилых дома. По плану, который разрабатывает Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций, Молдова просит международной помощи, а для ее получения, в качестве принимающей стороны, она должна завершить все необходимые процедуры для управления ситуацией и получения финансовой помощи.

Учения проводятся для оценки навыков общения, обмена опытом и механизмов поддержки принимающей стороны, а также для улучшения менеджмента и коммуникации во время масштабных чрезвычайных ситуаций. Подобные мероприятия происходят регулярно.