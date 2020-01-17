Зелёная академия

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Об экологической неграмотности подрастающего поколения

Как бы ни показалось удивительным, но в Кишинёве до сих пор действует Центр юных натуралистов. В конце минувшего года он отметил свой полувековой юбилей. очень хорошо, что власти смогли сохранить это образовательное учреждение для школьников, ведь крайне важно с малых лет прививать детям любовь к природе.

Живой уголок

В кружках по интересам в столичном Центре юных натуралистов, так называемой зелёной академии, учатся понимать и защищать природу около 1400 ребятишек в возрасте от шести до восемнадцати лет.

Руководитель кружка зоологии и юного натуралиста Наталья Костин, как и большинство педагогов центра, профессиональный биолог. Каждое утро она идёт на работу через Центральный рынок, где покупает свежую зелень и капусту для обитателей живого уголка, которым заведует. У неё питомцев – 15 видов животных: кролики, шиншиллы, морские свинки, монгольские песчанки, гигантские африканские улитки, черепахи аргентинские, красноухие, болотные и другие. И, конечно, много птиц.

Все обитатели уголка – отказники. Приобретая питомца, многим кажется, что животное – это просто и удобно. Но оказывается, что милая черепашка кусается, от неё исходит неприятный запах. К тому же приходится тратить деньги на корм, ветеринара и на клетку, которую, как выясняется, куда ни поставишь – везде мешает. Поэтому зачастую владельцы, наигравшись с животным, приносят его к юным натуралистам. И хотя в уголке уже тесно, педагоги и их воспитанники находят место для ещё одной клетки с новоприбывшим постояльцем.

– Имея домашнего питомца, ребёнок учится за ним ухаживать и наблюдать, когда четвероногому другу грустно, скучно и одиноко. Наши ребята, зная историю каждого обитателя живого уголка, понимают, что, принося животное в дом, ты берёшь на себя ответственность за его жизнь, – отмечает биолог Н. Костин.

Из мира гаджетов – на землю

Трудно рассказывать о растениях и животных, не видя их. Экологию тоже нельзя изучать в кабинетах. Центр располагает земельным участком площадью в четверть гектара, на котором находятся собственный дендрарий, сад, виноградник, овощные грядки, цветники. Почти у каждого кружка есть своя делянка, где ребята учатся сажать растения, полоть, защищать посадки от вредителей… На участке юных флористов произрастают более 30 видов растений, из которых ребята составляют букеты и декоративные композиции.

По мнению директора Городского центра юных натуралистов Чезары Корниенко, у современных детей ощущается капитальное незнание простых вещей. В компьютерных играх они свёклу сажают, поливают, собирают и выручают за неё деньги в течение нескольких минут! А чтобы вырастить корнеплод на реальном участке, нужно хорошо потрудиться. Когда педагоги центра возвращают ребят из мира гаджетов на землю, предлагают им что-то делать, они на самом деле занимаются настройкой детских глаз, которые не видят реального мира. И радует, что школьники, попробовав новую работу «на вкус», увлекаются ею, и им это нравится.

Защитники Икеля

Впрочем, есть у юных натуралистов и вполне взрослые заботы. Школьники со своим руководителем кружка из филиала центра, который находится в селе Чореску, входящем в муниципий Кишинёв, изучают причины обмеления правого притока Днестра – реки Икель, протекающей рядом с селом.

Видя, как берега засоряются бытовыми отходами, как в речушку сливаются канализационные воды от близрасположенных населённых пунктов, не имеющих очистных сооружений, они не сидят сложа руки – фотографируют экологические нарушения и выкладывают материалы в социальные сети. Поднимают вопросы загрязнения реки перед примэриями сёл, выступают с сообщениями на экологических конференциях.

– Ребята учатся стучаться в различные двери и пытаются решать серьёзные экологические проблемы – значит не потеряна преемственность у защитников природы, – убеждена замдиректора Центра юных натуралистов Валентина Севостьянова.

КСТАТИ

Местный Оскар

У парадного входа в столичный Центр юных натуралистов стоит столетний дуб – одно из самых старых деревьев города. Могучий великан входит в десятку ценных объектов природы и охраняется государством. Воспитанники внешкольного учебного заведения относятся к аксакалу с особым пиететом. Под его сенью проходят праздники центра. Старый дуб является символом местного Оскара: каждый год лучшие защитники природы тут удостаиваются премии Frunză de aur («Золотой лист»), их награждают грамотами в виде дубового листа…

ЛЫКО В СТРОКУ

Это вам не фантазии

Танюша Гамурарь – восьмиклассница ГМДТ «С улицы Роз» имени Юрия Хармелина. Перед Новым годом в стенах Центра юных натуралистов состоялась её персональная выставка художественных работ из природного материала – итог трёхлетнего обучения Тани в кружках ГЦЮН.

– Мама всегда хотела, чтобы мы с моей старшей сестрой творчески развивались. Сестра пошла в спорт и профессионально занимается волейболом. Я поступила в театральный лицей, а потом и в художественную школу, – говорит Таня.

Девочка-отличница легко успевала в двух учебных заведениях, и мама решила, что у младшей дочери остаётся достаточно свободного времени. Поэтому убедила Таню сходить с подружками на урок по флористике в Центр юных натуралистов.

– На наших глазах осенние листья клёна в ловких руках учительницы превратились в розы. Процесс их создания и творческая атмосфера занятия так понравились, что я стала заниматься сразу в двух кружках – флористики и природы и фантазии, – рассказывает умелица.

Через три года Таня Гамурарь получила диплом об окончании курса по флористике. В прошлом году её работы заняли второе место на муниципальной научно-практической конференции «Способности. Труд. Талант». За лето воспитанница центра выиграла три призовых места на международных конкурсах. Разноплановые занятия повлияли на выбор будущей профессии лицеистки. Она твёрдо решила стать театральным художником.

Руководительница кружка «Природа и фантазия» Светлана Долгина довольна успехами своей ученицы. За 30 с лишним лет работы в Центре юных натуралистов ей приходилось заниматься с разными детьми.

– В последнее время увеличилось количество дошкольников с различными отклонениями в развитии, в том числе с проблемами речи. Одна из причин

– ребята много времени проводят не с родителями, а с компьютером, мобильными телефонами и другими гаджетами. Приходишь на занятия в третий класс и выясняется, что девятилетки не умеют пользоваться ножницами, у них нет навыков что-то делать руками. Хотя давно доказано: мелкая моторика – важный навык для развития ребёнка. Он связан с памятью, вниманием, зрением и речью. Мальчики и девочки на занятиях в нашем центре не только осваивают эти умения, они делают большие шаги в своём развитии, – считает Светлана Долгина.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Дверь в мир природы

Татьяна Синяева, координатор проектов ECO-TIRAS, директор летних образовательных школ:

– Об экологической культуре в Молдове говорить не приходится – она у нас очень низкая. Желая что-то изменить в этой сфере, мы должны воспитать поколение людей, которые будут реально охранять природу. Но охраняют то, что любят. А любишь то, что знаешь и понимаешь. А вот с этим дела обстоят неважно. Для нынешних детей виртуальный мир стал реальней живой природы. Они путешествуют по виртуальному лесу, встречаются с виртуальными животными, нюхают виртуальные цветы, но не могут отличить живой лист липы от листа тополя. Биология в школе уходит на второй план.

Высшие учебные заведения Молдовы не один год испытывают серьёзный недобор на биологические факультеты. Это говорит о том, что ребята не интересуются в школе ни биологией, ни экологией. Как с такой базой в Молдове охранять природу, развивать экологическую культуру, разрабатывать экологическую политику?!

Детям нужно открыть двери, через которые они входили бы в мир природы. Ими должны стать интересные уроки, на которых выступали бы учёные и специалисты разных направлений экологии, а также внешкольные учреждения экологического воспитания, которых в столице и в других городах Правобережья неоправданно мало. Зато на левом берегу Днестра, как в советские времена, работает много бесплатных кружков юных натуралистов, юных туристов и других природоохранительных направлений, которые посещает большое количество детей разного возраста. И это приносит свои плоды.

Татьяна СОЛОВЬЁВА