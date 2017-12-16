Зеленые и голубые, пышные и не очень: как выглядят новогодние елки в разных городах Молдовы (ФОТО)

“Елочная суматоха” в молдавских городах подходит к концу. Большинство населенных пунктов уже определились со своими главными символами новогодних праздников.

Многие из них не преминули “похвастаться” своими елками, и их фотографии появились в соцсетях. Большинство из них натуральные, но есть и несколько искусственных.

Предлагаем посмотреть подборку новогодних елок Молдовы и определить, какая, на ваш взгляд, самая достойная. Свой “вердикт” можно высказать в комментарии.

Напомним, что в Кишиневе эпопея с новогодней елкой, устанавливаемой примэрией, привела к тому, что сначала на площади Великого национального собрания появилась карпатская елка, которая “облысела” по дороге в Кишинев. Впоследствии ее заменили на столичную, но гораздо более пышную ель.

Также свое особое новогоднее дерево в Кишиневе решило установить правительство. Его разместили на улице 31 августа – на территории Рождественской ярмарки.