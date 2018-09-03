Здравствуйте, школа и пробки: Кишинев вновь наводнен автомобилями (ФОТО, ВИДЕО)

С началом нового учебного года молдавская столица традиционно погрузилась в пробки.

Повышенное число автомобилей традиционно наблюдается на Виадуке и улицах, ведущих к центру Кишинева. В особенности трудно проехать мимо учебных заведений, в связи с проходящими в них линейками.

Пробки наблюдаются на улицах Чуфля, Каля Ешилор, Штефана чел Маре, Крянгэ, Мовилэ, Букурешть, Дачия, Христо Ботева, Алеку Руссо, Киев и многих других. Также гигантский затор образовался на улице Колумна.

Видео: facebook/Город без маршруток.