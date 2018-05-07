Здесь живут хозяйственные и особенные по характеру люди: Додон поздравил жителей Григорьевки с Храмом

Вчера глава государства посетил село Григорьевка Каушанского района по случаю празднования храмового праздника села, который отмечается в день Святого Великомученика Георгия Победоносца и принял участие в праздничной программе, организованной по данному случаю.

– Вот уже три года подряд в день храмового праздника я приезжаю в это село. Вместе с местными жителями мы сделали много полезного для развития села. Здесь живут хозяйственные и особенные по характеру люди, – отметил президент на своей странице в соцсети.

Игорь Додон поздравил жителей села с праздником и пожелал им продолжать чтить духовные традиции и ценности, унаследованные от наших предков.