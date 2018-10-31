Здание ULIM выставлено на продажу на «трёх девятках» (ФОТО, DOC)

Здание Международного независимого университета Молдовы выставил на продажу коммерческий банк. Объявление было размещено полтора месяца назад на веб-сайте банка, а сегодня появилось и на платформе 999.md.

Речь идёт об участке на улице Влайку Пыркылаб, 52, с общей площадью 0.6887 га. На этой территории находится 6 зданий, площадь которых составляет 21 968,7 квадратных метров, пишет unimedia.info. Банк уведомил общественность о том, что цена договорная, и будущий владелец может перейти в здание, как только имущество окажется в его распоряжении, а это означает, что высшее учебное заведение может остаться без офиса и не продолжить свою нормальную деятельность.

Администрация университета отрицает эту информацию и обещает, что позже выступит с реакцией по этому вопросу. Представители Moldindconbank (банк, который выставил здание на продажу) в свою очередь сообщили, что ничего не знают про университет, и работают со зданиями, а не с учреждениями. По поводу стоимости объекта, они сказали, что ещё не была проведена его оценка.

Некоторые источники сообщили, что недвижимое имущество ULIM было передано в залог его покойным ректором, Андреем Галбен, в пользу предпринимателя Анатолия Стати. На данный момент ректором университета является сын бывшего ректора – Илиан Галбен. Таким образом, поскольку деньги не были возвращены в банк, имущество было выставлено на продажу. Кроме этого, источник уверен, что за приватизацией стоит не кто иной, как глава ДПМ. Однако он эту информацию пока не прокомментировал.