Здание ULIM выставлено на продажу на «трёх девятках» (ФОТО, DOC)

Здание ULIM выставлено на продажу на «трёх девятках» (ФОТО, DOC)

Здание Международного независимого университета Молдовы выставил на продажу коммерческий банк. Объявление было размещено полтора месяца назад на веб-сайте банка, а сегодня появилось и на платформе 999.md.

Речь идёт об участке на улице Влайку Пыркылаб, 52, с общей площадью 0.6887 га. На этой территории находится 6 зданий, площадь которых составляет 21 968,7 квадратных метров, пишет unimedia.info. Банк уведомил общественность о том, что цена договорная, и будущий владелец может перейти в здание, как только имущество окажется в его распоряжении, а это означает, что высшее учебное заведение может остаться без офиса и не продолжить свою нормальную деятельность.

Администрация университета отрицает эту информацию и обещает, что позже выступит с реакцией по этому вопросу. Представители Moldindconbank (банк, который выставил здание на продажу) в свою очередь сообщили, что ничего не знают про университет, и работают со зданиями, а не с учреждениями. По поводу стоимости объекта, они сказали, что ещё не была проведена его оценка.

Некоторые источники сообщили, что недвижимое имущество ULIM было передано в залог его покойным ректором, Андреем Галбен, в пользу предпринимателя Анатолия Стати. На данный момент ректором университета является сын бывшего ректора – Илиан Галбен. Таким образом, поскольку деньги не были возвращены в банк, имущество было выставлено на продажу. Кроме этого, источник уверен, что за приватизацией стоит не кто иной, как глава ДПМ. Однако он эту информацию пока не прокомментировал.

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