Здание примэрии планируют отреставрировать в следующем году

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Здание примэрии Кишинёва отреставрируют. Работы начнутся в 2020 году. Об этом заявил глава Управления капитального строительства Александру Панфили, который представил проект Программы капитальных инвестиций на 2020 год.

По словам Александру Панфили, работы начнутся с восстановления крыши здания, на время их проведения часть сотрудников переведут в другие офисы. Чиновник не уточнил, сколько денег требуется для начала реставрационных работ. Проект программы капитальных инвестиций на 2020 год предусматривает работы на сумму 193 млн леев. Из этой суммы 121 млн предназначен для продолжения уже начатых проектов, а остальные 72 млн будут инвестированы в новые задачи, передаёт moldpres.md.

– Количество объектов, находящихся на учете Управления капитального строительства, намного больше, а необходимая сумма еще более внушительна. У нас заключены контракты на сумму 289 млн леев. В настоящее время безрезультатно освоено 106 млн леев, учитывая, что в муниципальном бюджете на 2019 год не было выделено достаточных сумм для продолжения строительных и ремонтных работ по капитальным инвестициям. Мы не можем инвестировать и бросать работу, потому что предприниматели покидают объекты, а у нас нет источников для их консервации, – заявил Александру Панфили.

В числе включенных в программу работ – проектирование и установка канализационных и водопроводных сетей. По словам Александру Панфили, эти работы необходимо провести, так как в настоящее время в муниципии Кишинёв 322 км улиц не подключены к канализационной сети. Представители Управления капитального строительства также предлагают, чтобы в 2020 году было выделено не менее 10-20 млн леев на продолжение работ по реставрации озера Валя Морилор.