Здание кишиневского цирка будет отремонтировано

0

Об этом заявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан, рассказывая об итогах встречи с министром образования, культуры и исследований Корнелиу Поповичем.

Так, Чебан отметил, что ранее при помощи PNUD была сделана техническая экспертиза здания.

– Теперь вместе с исполнительной властью и партнерами по развитию мы намерены в самое ближайшее время начать реабилитацию здания цирка, а также инфраструктуры вокруг него, – сказал градоначальник.

Чебан и Попович также обсудили ситуацию вокруг разрушенного здания бывшего Республиканского реального лицея, входящего в состав Республиканского центра для детей и юношества Artico, и поговорили о возможности привлечения партнеров по развитию.

– Поговорили мы и о насущных проблемах, таких как развитие сферы образования на уровне муниципия, неофициальные сборы денег в школах и детских садах, необходимость совершенствования процесса закупок для питания детей. Обсудили и реализацию ряда проектов, посвященных детям и молодежи, – рассказал генпримар.