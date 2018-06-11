Завтрак по-английски. Что едят в Букингемском дворце?

Отличаются ли блюда королевского стола от того, что любят есть обычные англичане?

Завтрак три раза в день

Литературный классик Сомерсет Моэм обессмертил своё имя не только шедевральными книгами и пьесами, но и остроумным изречением, которое вспоминают всякий раз, когда речь заходит о традициях английской кулинарии. «Британская кухня плоха? Вздор! Вам просто надо завтракать три раза в день!»

Дело было в тридцатые годы XX столетия. Для тех времён актуальность изречения была очевидна. Законодателем моды, в том числе и кулинарной, для Великобритании всегда было королевское семейство. И при Георге VI завтрак в Букингемском дворце полностью соответствовал давней традиции – по своему разнообразию он действительно мог составить конкуренцию всем приёмам пищи сразу.

Формально в него входили яйца, бекон, колбаски, жареные помидоры и фасоль. В принципе уже неплохо. Но это только база. В реальности повара Букингемского дворца подавали к завтраку следующее: подкопчённые на ольхе сосиски, горошек, фасоль в томатном соусе, копчёные сардинки, омлет, колбаски, жареные шампиньоны, спинки копчёных форелей, бекон, яичница-глазунья, тосты, сливочное масло, к нему на выбор мёд, варенье или мармелад… Это ещё не всё – в запасе поджаренные на гриле помидоры с сыром или, наоборот, поджаренный сыр с помидорами. Тыква и тыквенная каша. И даже куриные ножки в шоколадном соусе. А также пончики, томатный и тыквенный соки, запечённый сельдерей, рисовая либо овсяная каша и, наконец, такая экзотика, как «жаба в норе» – любимое блюдо матери нынешней королевы Великобритании.

Английский поворот

С последним блюдом связана любопытная и характерная история. Немецкая по своему происхождению нынешняя королевская династия была вынуждена сменить название – до 1917 г. она именовалась Саксен-Кобург-Готской. В условиях Первой мировой войны, где в сражениях с немцами Англия несла невообразимые потери, правящий дом разумно переименовали. С тех пор они называются Виндзоры, что звучит очень по-английски.

Но звучание следовало подтвердить. И в кулинарии Букингемского дворца с того момента наблюдается довольно-таки крутой пат­риотический поворот. Обильная и разнообразная немецкая, а также изысканная и сложная французская кухни сменяются относительно простой, но сытной и по-своему затейливой английской.

Например, «жаба в норе» – классический пример адаптации к условиям королевского двора откровенно плебейского блюда. Технически «жаба» – всего лишь маленькие бифштексы, запечённые в тесте. Что является не более чем вольной интерпретацией йоркширского пудинга, когда мясо запекается в духовке на подложке из огромной лепёшки, удивительно примитивной по составу – мука, соль, яйцо, сало. Вся эта мучная радость пропитывается мясным соком и служит двум целям: быстрому наполнению желудка – раз и семейной экономии – два. Британские хозяйки, руководствуясь пословицей «Кто больше пудинга съедает, тот больше мяса получает», закармливали домашних этим тестом и умудрялись растянуть невеликий кусочек говядины на неделю как минимум.

Вряд ли королевская семья могла опуститься до такой лукавой экономии. Тем не менее блюдо прижилось и бытовало довольно долго. До тех самых пор, пока нынешняя королева, Елизавета II, не была поставлена перед прискорбным фактом – представители династии Виндзоров склонны к полноте.

Сложилась неприятная ситуация.

С одной стороны – риск располнеть. С другой стороны – политическое решение отца и матери отменять никак нельзя: заявлен и воплощается в жизнь возврат к английским кулинарным традициям. Сущность же британской кухни довольно точно описана историком кулинарии Вильямом Пох­лёбкиным: «Пища предпочиталась сытная, твёрдая, основательная: упитанное бычье мясо и жирная свинина, тяжёлый жирный пудинг, далеко не в последнюю очередь – пернатая и красная дичь, а также такие питательные продукты, как яйца, сыры, бекон, запечённая баранина. Характерной особенностью английской кулинарии было то, что, несмотря на морское окружение, в традиционных рецептах было очень мало рыбы».

Застольная эволюция

И потому был взят разумный курс на дальнейшую адаптацию всего этого вкусного, но вредного великолепия. Скажем, завтрак. Его формула в целом осталась прежней. Но яйцо теперь – не в виде глазуньи на масле, а само по себе, сваренное всмятку. Тосты никуда не делись, равно как и джем, – её величество предпочитает малиновый. Но от масла опять-таки отказались наотрез. Каша также прогрессировала – сейчас это хлопья с молоком.

Очень похожие манипуляции произвели и с другими основами английского стола. Знаменитый виндзорский суп – излюбленная мишень острословов. Говяжья похлёбка странного бурого цвета – чемпион по отвратительному вкусу и запаху, но как заявляет кухарка из фильма «Моя ужасная няня»: «На этом супе была построена великая империя!» Положение обязывает: теперь к столу её величества тоже подаётся виндзорский суп, но приведённый к человеческому стандарту. Обжаренная с мукой вырезка, лук, морковь, петрушка, овощной буль­он, шалфей, тимьян и немного риса – просто и изящно. Следом к обеду подаются бараньи отбивные, курица в соусе карри, бифштекс из филейной части с гарниром из четырёх видов овощей.

Пудингом, этой альфой и омегой британской кухни, пришлось пожертвовать, но изворотливый ум шеф-поваров Букингемского дворца нашёл выход, не ущемляющий национальной гордости. Вместо него подаётся не менее традиционное английское блюдо – почки с ломтиком бекона либо омлет с копчёным лососем.

Роскошные торты, равно как и жирное печенье, которым любила объедаться королева Виктория, остались в XIX столетии. Им на смену пришли мятный либо шоколадный мусс, а также свежие сезонные фрукты.

В общем, королевский стол претерпел ту же эволюцию, что и Британская империя. Усекновение отдельных частей и тому и другой пошло на пользу: конструкция стала более здоровой, не утратив того, чем всегда была сильна, – верности традициям.

Фастфуд против традиций

А что же насчёт кулинарных предпочтений более молодого поколения Виндзоров? В отличие от своей бабушки Елизаветы II принцы Уильям и Гарри не настолько придерживаются сложившихся веками традиций в питании и позволяют себе их нарушать, обедая в различных ресторанах и даже в кафе быстрого питания. Именно в фастфудах, куда их в детстве с удовольствием водила мама – принцесса Диана – и где они обожали есть пиццу, картофельные чипсы и жареную курицу.

Главное блюдо – курица

Впрочем, жареная курица до сих пор остаётся одним из любимых блюд братьев, без которого они не представляют ни один ужин и даже свадебное застолье. Взять, к примеру, меню королевского стола на недавней свадьбе принца Гарри и бывшей актрисы Меган Маркл. Основными блюдами стали неизменные фрикасе из курицы со сморчками и зелёным луком и курица с абрикосами с островатым соусом из йогурта. Принц Уильям как-то даже пошутил, что лично для него свадьба брата – это очень радостное событие, потому что Гарри наконец-то оставит в покое его холодильник, откуда он таскал еду (в том числе и жаренного герцогиней Кейт Миддлтон цыплёнка) на протяжении последних нескольких лет. Теперь же готовить для принца Гарри любимые блюда будет его супруга Меган, которая, к слову, обожает домашнюю еду. Например, тёплый свежеиспечённый хлеб с оливковым маслом, лапшу с красным перцем и сыром, рыбу со специями и жареного цыплёнка в том числе.

Чтобы удивить гостей

Но вернёмся к свадебному столу принца Гарри и Меган Маркл. Ведь несмотря на все жёсткие ограничения, касающиеся питания королевских особ, и на любовь Елизаветы II к тщательному выбору меню, гостям был предложен невероятный набор праздничных блюд, которые оказались несколько далеки от виндзорских традиций. Например, панна-котта из горошка с перепелиными яйцами и лимонной вербеной, различные канапе, горохово-мятный ризотто с трюфельным маслом и чипсами из пармезана, спаржа в камбринской ветчине, тартар из томатов и базилика с жемчужинами из соуса бальзамик, томлёная свиная грудинка с яблоками в сиропе и шкварками. А на десерт – тарталетки с апельсиновым крем-брюле, фисташковые макаруны и, конечно же, шампанское. Всё это было призвано удивить гостей, привыкших к более традиционным рецептам Букингемского дворца.

А торт приготовила кондитер Клэр Птак из малоизвестной лондонской кондитерской, с которой Меган Маркл подружилась ещё до знакомства с Гарри. Лёгкие бисквитные коржи со вкусом лимона и бузины, пропитанные сливочным кремом и украшенные настоящими розами. К слову, на приготовление этого лакомства у Клэр ушло 500 органических яиц, 200 лимонов Амальфи, по 20 кг муки, сахара и масла, а также около 10 бутылок сиропа бузины, растущей в одной из королевских резиденций – Сандрингемском дворце. Необычное сочетание сладости и кислинки пришлось по душе гостям.

Кстати, у Виндзоров со свадебным тортом связана интересная традиция. Сколько молодожёны решат сохранить коржей торта, столько у них и будет наследников. Эти коржи сберегают в замороженном виде до крестин будущих детей. Так принц Уильям и герцогиня Кэтрин (Кейт Миддлтон), сочетавшиеся браком в 2011 году, сохранили три коржа. И пока прогноз с тремя детьми оправдан. Сколько коржей сохранили принц Гарри и Меган Маркл, пока хранится в секрете.

Омлет с лососем

Рецепт Алексея Берзина, шеф-повара ресторана «Гранд Европейский Экспресс»

Ингредиенты:

Яйцо – 3 шт.

Копчёный лосось – 30 г

Масло растительное – 1 ст. л.

Моцарелла – 50 г

Помидоры черри – 3 шт.

Салат руккола – по вкусу

Сливки 33% – 30 мл

Шампиньоны средние – 2 шт.

Соль – по вкусу

Как готовить:

1. Замешайте в миске яйца, сливки, тёртый сыр моцарелла, соль.

2. В раскалённую сковороду налейте растительное масло. Затем добавьте шампиньоны и копчёный лосось. Обжаривайте до золотистой корочки.

3. Затем добавьте замес на омлет. Доведите до готовности.

4. На тарелку выложите омлет. Украсьте томатами черри, разрезанными пополам, и салатом руккола.

Курица в сливочном соусе карри

Ингредиенты:

Грудка куриная – 2 шт.

Лук – 2 шт.

Сливки 33% – 1 стакан

Масло растительное – для жарки

Карри – щепотка

Как готовить:

1. Куриную грудку разрежьте вдоль пополам, затем каждую половину – на три части.

2. В сковороду налейте растительное масло и раскалите его.

3. Положите курицу и жарьте её на среднем огне.

4. На отдельной сковороде обжарьте мелко нарезанный лук с добавлением карри. Когда лук станет прозрачным, добавьте к нему сливки, перемешайте, прогрейте пару минут.

5. Переложите содержимое сковороды к курице, перемешайте, накройте крышкой и доведите до готовности на медленном огне.

Шоколадный мусс

Ингредиенты:

Сахар – 2 стакана

Сыр творожный – 450 г

Ликёр кофейный – 1 ч. л.

Какао – 0,5 стакана

Сливки 33% – 3 стакана

Ваниль – щепотка

Как готовить:

1. Взбейте сыр с сахаром. Должна получиться мягкая, как пух, масса.

2. Добавьте ваниль и ликёр. Всыпьте какао и взбивайте, пока оно полностью не растворится.

3. Взбейте сливки.

4. Половину сливок добавьте в шоколадную массу. Смешивайте, пока не получится однородная масса. Затем влейте оставшуюся порцию сливок и снова всё хорошо перемешайте.

5. Разложите готовый мусс по бокалам и поставьте его в холодильник на 30 минут.